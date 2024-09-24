حزب الله يؤكد مقتل القيادي ابراهيم قبيسي

شفق نيوز/ اكد حزب الله اللبناني يوم الاربعاء، مقتل القيادي إبراهيم محمد قبيسي "الحاج أبو موسى"، وذلك بقصف اسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكر الحزب في بيان إن قبيسي "مواليد عام 1962 من بلدة زبدين في جنوب لبنان، ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وكان الجيش الاسرائيلي أعلن مساء الخميس اغتيال قبيسي الذي وصفه بقائد منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف قبيسي، في غارة جوية نفذتها مقاتلات سلاح الجو، في منطقة الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت، وذلك بناءً على توجيهات استخباراتية.

وأضاف أنه خلال الهجوم، كان برفقة "قبيسي عدد من القادة البارزين الآخرين في منظومة الصواريخ والراجمات التابعة لجماعة حزب الله"، وفق بيان الجيش الإسرائيلي.

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بشن "غارة معادية استهدفت شقتين في مبنى مؤلف من 6 طوابق في الغبيري بالضاحية الجنوبية".