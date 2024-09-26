حزب الله يؤكد رسميا مقتل محمد سرور قائد الوحدة الجوية بغارة إسرائيلية

شفق نيوز/ اكد حزب الله اللبناني، ليلة الخميس إلى الجمعة، مقتل القيادي محمد حسين سرور، بقصف اسرائيلي في الضاحية الجنوبية.

وبحسب بيان للحزب، فإن "القائد محمد حسين سرور "الحاج أبو صالح" مواليد عام 1973 من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان".

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن مساء الخميس، قتل قائد الوحدة الجوية في حزب الله (محمد حسين سرور) في غارة استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت.

وهذا هو الهجوم الإسرائيلي الرابع من نوعه خلال أسبوع على نفس المنطقة التي تعد معقلا للحزب اللبناني.