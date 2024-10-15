حزب الله يُصعّد من قصفه على حيفا وإسرائيل تعلن أسر 3 من مقاتليه

شفق نيوز/ صعّد حزب الله، اليوم الثلاثاء، من قصفه على حيفا ومدن إسرائيلية أخرى، مما أدى لسقوط مصابين واندلاع حرائق، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أسر 3 من مقاتلي الحزب.

وقال حزب الله -في بيان- إن مقاتليه قصفوا "مدينة حيفا" برشقة "صاروخية كبيرة"، في "رد على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".

وأعلن الحزب أنه استهدف مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بوقوع إصابات في "كريات بياليك" شرق حيفا جراء إطلاق صواريخ من لبنان. وأشارت إلى وقوع إصابة مباشرة في مبنى بالمنطقة ذاتها.

كما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت باندلاع حريق إثر سقوط صاروخ في عين أفيك في خليج حيفا.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنها رصدت 15 صاروخا على الأقل أطلقت من لبنان باتجاه حيفا.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم رصد 20 صاروخا أطلقت باتجاه الجليل الأدنى.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن سقوط 10 صواريخ أطلقت من لبنان خلّف خسائر في البنى التحتية والمنازل، وتسبب باندلاع حرائق واسعة في المطلة في الجليل الأعلى.

وجاء في بيان آخر لحزب الله "قصفنا للمرة الثانية بالصواريخ مربض الزاعورة بالجولان المحتل".

في السياق ذاته، ذكر موقع "والا" الإسرائيلي أن حركة السياحة في مدينة حيفا تعرضت لضربة قوية وسط استمرار رشقات الصواريخ من لبنان.