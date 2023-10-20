حزب الله يهاجم 7 مواقع اسرائيلية وتل ابيب تحدد "الخط الأحمر" وتستعد لهجمات "الحوثيين"

شفق نيوز/ هاجم حزب الله اللبناني، يوم الجمعة، 7 مواقع عسكرية اسرائيلية على الحدود مع لبنان، في وقت حدد الجيش الإسرائيلي "الخط الأحمر" لحزب الله واعلن استعداده لصد الهجمات من اليمن.

وقال حزب الله في بيان، إن "مقاتليه استهدفوا مواقع العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا، وهي: الرمثة، زبدين، ‏الرادار، رويسات القرن ورويسات العلم، بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة".

كما اعلن الحزب استهداف مقاتليه "موقع العاصي بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة".

في السياق، ذكرت قناة الميادين المقربة من الحزب أن "حزب الله استهدف موقع "هرمون" الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة".

وردّ الجيش الاسرائيلي على مصادر إطلاق النار بالمدفعية.

وافادت قناة المنار، بأن "القصف الإسرائيلي شمل حتى الآن منذ ساعات الظهر ، أطراف الجبين وشيحين، راميا، يارون، بليدا ، ميس الجبل ، حولا ، وادي هونين ، كفركلا - العديسة ، مزارع شبعا وتلال كفرشوبا و المجيدية".

من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري، إن القوات الجوية الإسرائيلية مستعدة لصد هجمات الحوثيين في اليمن.

وجاء تصريح دانييل هاغاري عقب اعتراض سفينة تابعة للبحرية الأمريكية الخميس عددا من الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تم إطلاقها من اليمن باتجاه إسرائيل على ما يبدو.

وقال هاغاري: "هذا يظهر القدرات الدفاعية للولايات المتحدة وقدرتها على بناء صورة للمنطقة"، مشيرا إلى العلاقة الوثيقة التي تربط الجيش الإسرائيلي بالقيادة المركزية الأمريكية.

وأضاف: "تمتلك إسرائيل بعضا من أفضل الدفاعات الجوية في العالم، وهي مستعدة لمواجهة تهديدات مثل هذه". وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن مسؤولين إسرائيليين (لم تكشف هوياتهم) صرحوا لوسائل إعلام عبرية بأن الصواريخ أطلقت باتجاه إسرائيل.

وقال مسؤولون أمريكيون الخميس إن المدمرة الأمريكية "يو إس إس كارني" اعترضت 3 صواريخ "كروز" هجومية برية وطائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون في اليمن.