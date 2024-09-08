"حزب الله" يهاجم منطقة شمال إسرائيل رداً على مجزرة "فرون" جنوب لبنان

شفق نيوز/ أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، استهداف كريات شمونة شمال إسرائيل بالصواريخ، للمرة الثانية، ردا على قصف بلدة فرون اللبنانية.

وقال "حزب الله" في بيان إن قصفه لكريات شمونة جاء ردا على "المجزرة المروعة في بلدة ‏فرون التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الدفاع المدني".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن "القبة الحديدية تعترض صواريخ أطلقها حزب الله على كريات شمونة".

وكانت صفارات الإنذار قد دوّت في كريات شمونة وضواحيها شمال إسرائيل، في وقت سابق من فجر اليوم الأحد، للتحذير من عمليات إطلاق صواريخ.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أنه تم رصد 5 عمليات إطلاق لمقذوفات من الأراضي اللبنانية تجاه كريات شمونة وضواحيها.

وأضاف أن "المقاتلات الإسرائيلية اعترضت بنجاح بعض عمليات الإطلاق، ولا توجد تقارير عن وقوع إصابات".

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية يوم السبت بأن ثلاثة مسعفين قُتلوا وأصيب اثنان آخران، أحدهما في حالة حرجة، في هجوم إسرائيلي وقع خلال إخماد فريق تابع للدفاع المدني حرائق في بلدة فرون في جنوب لبنان.

وندد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بالهجوم الإسرائيلي وقال إنه "يشكل خرقا فاضحا للقوانين الدولية وعدوانا سافرا على القيم الإنسانية".