حزب الله يهاجم قاعدة عسكرية وجنود اسرائيليين بالصواريخ والمسيّرات

شفق نيوز/ أعلن حزب الله اللبناني، يوم الإثنين، شن هجوم على قاعدة عسكرية وجنود اسرائيليين بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وذكر بيان لحزب الله، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "مقاتليه قصفوا مقر قيادة فرقة الجولان (210) في ‏قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا، رداً على اعتداء العدو الذي طال منطقة البقاع".

واشار الى أن "مقاتليه شنو هجومًا جويًا بمسيرات انقضاضية استهدف تموضعًا لجنود العدو الإسرائيلي جنوبي ‏المطلة وأصابت نقاط استقرارهم وتمّ تدمير آلياتهم وإعطابها وأوقعتهم بين قتيل وجريح.".