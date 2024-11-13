حزب الله يهاجم تل أبيب بسرب من المسيرات "الانقضاضية"

شفق نيوز/ أعلن حزب الله اللبناني، يوم الأربعاء، شن هجوم بسرب من الطائرات المسيّرة "الانقضاضية" على قاعدة الكرياه في تل أبيب.

وأصدر الحزب بيانا جاء فيه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، شن الحزب عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم الأربعاء 13-11-2024، وللمرة الأولى، هجوما جويا بسربٍ من المسيرات الانقضاضية النوعية، على قاعدة الكرياه (مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان العامّة الإسرائيليّة، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربيّة لسلاح الجو) في مدينة “تل أبيب”، وأصابت أهدافها بدقة".