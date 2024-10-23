حزب الله ينعى "صفي الدين"

شفق نيوز/ نعى حزب الله اللبناني، يوم الأربعاء، رئيس ‏المجلس ‏التنفيذي في الحزب "‌‏هاشم صفي الدين" الذي قضى في غارة ‌‏إسرائيلية استهدفته في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبحسب بيان للحزب، قدم "صفي الدين" جلّ حياته في خدمة حزب الله ‌‏والمقاومة ومجتمعها، وأدار ‏على مدى ‏سنوات طويلة من عمره "المجلس التنفيذي ومؤسساته المختلفة ووحداته ‌‏العاملة ‌‏في مختلف المجالات وكل ما له صلة بعمل المقاومة".

ويعد صفي الدين المرشح لخلافة زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية يوم 27 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، عن تصفية رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله اللبناني، هاشم صفي الدين بغارة جوية على العاصمة بيروت.

وقال الجيش إنه نفذ غارة جوية على الضاحية الجنوبية في بيروت قبل ثلاثة أسابيع أسفرت عن مقتل هاشم صفي الدين، مع 23 آخرين من قيادات وكوادر حزب الله.

ونفذ الجيش الإسرائيلي، في 4 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، غارة في الضاحية الجنوبية لبيروت وصفت بـ"الأعنف" منذ اغتيال نصرالله، وقال إن المستهدف هو هاشم صفي الدين المرشح لخلافة حسن نصرالله.