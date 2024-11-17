حزب الله ينعى رسمياً محمد عفيف النابلسي

شفق نيوز/ نعى حزب الله بشكل رسمي الأحد مسؤول العلاقات الإعلامية محمد عفيف النابلسي، الذي أغتيل بغارة إسرائيلية في بيروت.

وقال الحزب في بيان: "ننعى… قائدًا إعلاميًا كبيرًا وشهيدًا عظيمًا على طريق القدس، في غارة صهيونية إجرامية عدوانية…".

ويعد محمد عفيف من الجيل المؤسس لحزب الله اللبناني، بدأ عمله الإعلامي في الحزب منذ عام 1983، كان مقربا من الأمين العام السابق للحزب آنذاك عباس الموسوي الذي اغتالته إسرائيل عام 1992، وحسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل يوم 27 سبتمبر/أيلول 2024.

وعُيّن عفيف عام 2014 في منصب مسؤول العلاقات الإعلامية لحزب الله، إضافة إلى عمله مستشارا إعلاميا لنصر الله.

تولى إدارة الأخبار والبرامج السياسية في قناة المنار الإخبارية الناطقة باسم الحزب، وشارك في إدارة التغطية الإعلامية طوال فترة الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان في يوليو/تموز 2006.

وأعلن مصدر أمني لبناني اغتيال محمد عفيف يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في غارة إسرائيلية في منطقة رأس النبع في بيروت.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "محمد عفيف مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله كان هدف عملية الاغتيال ببيروت".