حزب الله يقصف 3 مستوطنات إسرائيلية لأول مرة

شفق نيوز/ أعلن حزب الله اللبناني، يوم الجمعة، قصفه لثلاث مستوطنات إسرائيلية لم يستهدفها منذ بدء الهجمات المتبادلة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقال الحزب في بيان أوردته وسائل إعلام لبنانية، إنه شن ضربات على مستوطنات اتأبيريم، ونيفيه زيف، ومنوت، رداً على غارة إسرائيلية أمس الخميس، أسفرت عن مقتل قائد ميداني في قوات "الرضوان" التابعة للجماعة، جنوبي لبنان.

وأمس الخميس قتل 6 أشخاص من بينهم القيادي من قوات النخبة "الرضوان" علي جعفر معتوق، بضربات إسرائيلية في لبنان.

ومنذ بدء الحرب في غزة، يسجل تبادل شبه يومي للقصف عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله الداعم لحماس وفصائل حليفة له من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

وتزداد حدة القصف تبعا للمواقف أو عند استهداف إسرائيل قادة ميدانيين.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، أسفر القصف الإسرائيلي منذ بدء التصعيد عن مقتل 516 شخصا في لبنان معظمهم من المقاتلين و104 مدنيين.

وفي المقابل، أعلن الجانب الإسرائيلي مقتل 18 عسكريا و13 مدنيا.