حزب الله يقصف قاعدة غليوت ومقر الموساد في ضواحي تل أبيب

شفق نيوز/ أعلن حزب الله اللبناني يوم الثلاثاء، استهداف مدينة تل أبيب الإسرائيلية بالصواريخ.

وذكر الحزب الذي دخل في مواجهة برية مع الجيش الاسرائيلي في جنوب لبنان منذ فجر اليوم؛ أنه "في إطار سلسلة عمليات (خيبر) وردًا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها ‏العدو، وبنداء لبيك يا نصر الله، أطلقت المقاومة الإسلامية صليات صاروخية من نوع فادي 4".

وأضاف الحزب في بيانه الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ أن الصواريخ استهدفت "قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الإستخبارات العسكرية 8200 ومقر الموساد التي تقع في ‏ضواحي تل أبيب".‏