حزب الله يقصف "طبريا" و مستوطنتين اسرائيليتين بصواريخ ثقيلة

شفق نيوز/ أعلن حزب الله اللبناني، يوم الجمعة، استهداف مدينة طبريا المحتلة و مستوطنتين اسرائيليتين بصواريخ ثقيلة نوع "فادي 1".

وقال الحزب في سلسلة بيانات، إن "مقاتليه قصفوا مستعمرة كريات آتا ومستعمرة إيلانيا بصلية من ‏صواريخ فادي 1".

كما اشار الى "قصف مدينة طبريا المحتلة ولمرتين بصلية صاروخية".

ولفت حزب الله الى أن "ذلك جاء دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".