حزب الله يقصف "طبريا" و مستوطنتين اسرائيليتين بصواريخ ثقيلة
شفق نيوز/ أعلن حزب الله اللبناني، يوم الجمعة، استهداف مدينة طبريا المحتلة و مستوطنتين اسرائيليتين بصواريخ ثقيلة نوع "فادي 1".
وقال الحزب في سلسلة بيانات، إن "مقاتليه قصفوا مستعمرة كريات آتا ومستعمرة إيلانيا بصلية من صواريخ فادي 1".
كما اشار الى "قصف مدينة طبريا المحتلة ولمرتين بصلية صاروخية".
ولفت حزب الله الى أن "ذلك جاء دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".