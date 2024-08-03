حزب الله يقصف شمال إسرائيل بأكثر من 50 صاروخا

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام، ليل السبت- الاحد، بدوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل إثر رشقات صاروخية كبيرة من لبنان.

وقال موقع "حدشوت حموت" العبري: إنه تم إطلاق 50 صاروخا من لبنان نحو الجليل".

من جهتها ذكرت محطة RT بسماع دوي صفارات الإنذار في مستوطنات كريات شمونة وتل حاي بمنطقة الجليل الأعلى، وشوهدت الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية تعمل في المكان.

من جانبه ذكر حزب الله في بيان إن قصفه هذه جاء "دعماً لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداءات التي ‏طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين، كما استهدفت مستوطنة جديدة بيت هلل وقصفتها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏