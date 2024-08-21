حزب الله يقصف الجولان بـ60 صاروخاً والجيش الاسرائيلي يستهدف مخازن أسلحة

شفق نيوز/ قصف حزب الله اللبناني، صباح اليوم الأربعاء، منطقة الجولان المحتل، ما ادى الى سقوط إصابات، فيما استهدف الجيش الاسرائيلي عدداً من منشآت تخزين الأسلحة التابعة للحزب الله في منطقة البقاع.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "أكثر من 60 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان على منطقة كتسرين وتقرير عن إصابات مباشرة في كتسرين والجولان".

وأشارت الوسائل الإسرائيلية بحسب "الميادين"، إلى "سقوط 5 إصابات مباشرة لمبان في كتسرين بصواريخ أطلقت من لبنان".

ولفتت إلى أنه "تم الطلب من السكان في منطقة "كتسرين" البقاء في الأماكن المحصنة"، موضحة أن "طواقم الإطفاء تعمل في عدة ساحات وقعت فيها إصابات مباشرة في "كتسرين" وتقوم بإطفاء حرائق والبحث عن مصابين".

بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن طائراته المقاتلة قصفت، خلال الليل، عدداً من منشآت تخزين الأسلحة التابعة لحزب الله في منطقة البقاع، مشيرا إلى أنه أعقب الغارات انفجارات ثانوية، مما يشير إلى وجود كميات كبيرة من الأسلحة في المنشآت التي تم ضربها.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات استهدفت "مجمعا يستخدمه نظام الدفاع الجوي لحزب الله ويشكل تهديدا لطائرات سلاح الجو الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن الغارات الإسرائيلية كانت على مناطق عيتا الشعب وراميا وطلوسة جنوبي لبنان، وأنه استهدف كذلك أحد عناصر حزب الله في منطقة وادي حامول بجنوب لبنان.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مساء الثلاثاء سقوط 5 قتلى بغارات إسرائيلية طالت جنوبي لبنان وشرقه، في حين أعلن حزب الله إطلاق "صليات مكثفة من الصواريخ" ومسيّرات انقضاضية على مواقع للجيش الإسرائيلي.

وقالت الوزارة إن أربعة مواطنين قتلوا وجرح اثنان آخران بغارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة الضهيرة جنوبي لبنان.

ولم توضح الوزارة ما إذا كان القتلى والجرحى من المدنيين أو المقاتلين، غير أن حزب الله نعى الثلاثاء 4 من مقاتليه.