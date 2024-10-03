حزب الله يفجّر عبوات بقوات اسرائيلية والإعلام العبري يصف الحادث بـ"الخطير" ويمنع النشر

شفق نيوز/ أعلن حزب الله اللبناني، يوم الخميس، أنه فجّر عبوات ناسفة في قوات إسرائيلية أثناء محاولتها التسلل عبر الحدود وأوقع قتلى وجرحى في صفوفها.

كما قصف حزب الله مدينة طبريا ومستوطنات الجليل بعشرات الصواريخ، بينما تجددت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى في لبنان.

وقال الحزب في بيان إن "القوة الإسرائيلية تسللت إلى محيط بلدة مارون الراس في جنوب لبنان، حيث جرى تفجير العبوتين فيها".

وأضاف أن "مقاتليه فجّروا عبوة ناسفة في قوة أخرى من لواء غولاني كانت تحاول الالتفاف من الجهة الغربية للبلدة وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

وأكد حزب الله في بيان منفصل أنه صد منذ فجر اليوم محاولات التقدم الإسرائيلية عبر الحدود كافة، وكبّد القوات المهاجمة خسائر في الأرواح والمعدات.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع "حدث خطير وغير عادي" في الشمال اليوم، وقالت إن مروحيات تنقل جنودا قتلى وجرحى بعد "حدث أمني صعب ومؤسف"، مشيرة إلى أن جنودا من لواء غولاني تعرضوا لتفجير عبوة ناسفة في لبنان.

بينما تقرر عدم نشر اي معلومات حول الحادث في الوقت الحالي، وفقاً لوسائل إعلام اسرائيلية.

من جانبها، أفادت قناة الجزيرة بتراجع مجموعة مشاة وآليات إسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق بعد تسللها باتجاه مارون الراس.

وكان حزب الله قال في وقت سابق اليوم إنه تصدى لقوة إسرائيلية عند بوابة فاطمة الحدودية واستهدفها بالمدفعية.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من وقوع قوة إسرائيلية في كمين أثناء تقدمها باتجاه بلدة مارون الراس، مما أسفر عن مقتل 8 جنود إسرائيليين بينهم 3 ضباط وإصابة 15 آخرين.