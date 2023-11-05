حزب الله يعلن مهاجمة جنود ومواقع اسرائيلية وينعى اثنين من مقاتليه

شفق نيوز/ أعلن حزب الله اللبناني، يوم الأحد، مهاجمة جنود ومواقع اسرائيلية على الحدود مع لبنان، ونعى اثنين من مقاتليه قضيا في الاشتباكات.

وقال الحزب في بيان، إن "مقاتليه قاموا باستهداف تجمع لجنود الإحتلال الصهيوني في موقع بياض بليدا وحققوا فيه ‏إصابات مؤكدة، كما استهدفوا آلية عسكرية تابعة لجيش العدو الصهيوني في موقع ‏بياض بليدا بالصواريخ الموجهة‎ ‎ووقوع طاقمها بين قتيلٍ وجريح".

وأضاف البيان، أن "مقاتلي الحزب استهدفوا موقع مسكاف عام بالصواريخ الموجهة والأسلحة ‏المناسبة، ودمروا قسماً من تجهيزاته الفنية والتقنية، كما استهدفوا ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير بالصواريخ الموجهة ‏والأسلحة المناسبة".

ونعى الحزب في بيانات لاحقة اثنين من مقاتليه قضيا عند الحدود اللبنانية- الاسرائيلية.