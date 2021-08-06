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"حزب الله" يعلن مسؤوليته عن استهداف لمحيط مواقع إسرائيلية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-06T09:10:58+0000
"حزب الله" يعلن مسؤوليته عن استهداف لمحيط مواقع إسرائيلية

شفق نيوز/ تبنى "حزب الله" اللبناني، يوم الجمعة، الهجوم الصاروخي في محيط مواقع اسرائيلية.

وذكر "حزب الله" في بيان له أن الهجوم استهدف بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم أراض مفتوحة في محيط المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا، مشيرا إلى أنه جاء ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراض ‏مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن صافرات الإنذار من الصواريخ انطلقت، يوم الجمعة، في شمال إسرائيل وهضبة الجولان التي تحتلها تل أبيب.

وذكر مصدر أمني لبناني، أن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان صوب إسرائيل. بحسب رويترز

وتتحدث تقارير صحفية إسرائيلية عن إطلاق 10 صواريخ على الأقل من منطقة مزارع شبعا جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى.

وتسببت صواريخ انطلقت من لبنان، قبل يومين، في رد إسرائيلي بقصف مدفعي وغارات جوية.

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