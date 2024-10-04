حزب الله يعلن قصف قاعدة إسرائيلية ومرابض مدفعية ودبابة ميركافا بالصواريخ

شفق نيوز/ أعلن حزب الله اللبناني، يوم الجمعة، قصف قاعدة إسرائيلية ومرابض مدفعية ودبابة ميركافا بعدد من الصواريخ.

وذكر الحزب في بيانات متلاحقة، أن "مقاتليه ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدفوا دبابة ميركافا في محيط موقع المالكية بصاروخ موجه مما أدىّ إلى اندلاع النيران فيها وسقوط أفرادها بين قتيل وجريح".

ولفت الى "استهداف مرابض مدفعية العدو في جنوب كريات شمونة بصلية صاروخية"، كما اشار الى "قصف قاعدة إيلانيا بصلية صاروخية".