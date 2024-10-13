حزب الله يعلن شن هجوم جديد على قاعدة عسكرية إسرائيلية في حيفا

شفق نيوز/ أعلن حزب الله اللبناني يوم الأحد، إنه قصف بدفعة صاروخية نوعية مركز التأهيل والصيانة 7200 جنوب حيفا.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من وقوع قتلى وعشرات الجرحى من الجنود الاسرائيليين خلال معارك جنوبي لبنان، وهجوم مزدوج بالمسيّرات والصواريخ شنه حزب الله، على معسكر تابع للواء غولاني في حيفا شمالي إسرائيل، ووصف بأنه الأكثر دموية منذ بدء الحرب.

وذكرت مواقع إعلام إسرائيلية أن مسيّرة أطلقها حزب الله أصابت قاعة طعام كان يتواجد فيها الجنود، كما نقلت عن مصدر عسكري قوله إن منظومات الدفاع الجوي فشلت في رصد المسيّرات، قائلا إن التحقيق جار لمعرفة السبب.