"حزب الله" يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية

شفق نيوز / أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم الأحد إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة شرق الخيام ‏بصاروخ أرض جو وإصابتها إصابة مباشرة.

وذكر "حزب الله" في بيان له: "قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة الرابعة من عصر يوم ‏الأحد، باستهداف مسيرة إسرائيلية في منطقة شرق الخيام ‏بصاروخ أرض جو وأصابوها اصابة مباشرة، وشوهدت بالعين المجردة ‏وهي تسقط داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة". ‏

وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن في وقت سابق من اليوم استهداف موقع السماقة الإسرائيلي وفرقة مشاة إسرائيلية جنوبي لبنان.

وتشهد الحدود منذ أكثر من أسبوعين تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

وما تزال الحرب على غزة مستمرة منذ فجر السبت 7 أكتوبر بعد إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين الإسرائيليين.

وفي المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ردا على الهجوم، حيث قصف الطيران الحربي قطاع غزة بلا هوادة منذ 7 أكتوبر، وفي الـ27 من الشهر ذاته وسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري وكثف غاراته على كافة المحاور في قطاع غزة.