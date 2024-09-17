حزب الله يعلن حصيلة بالضحايا والمصابين جراء تفجيرات "البايجر": جاهزون للدفاع عن لبنان

شفق نيوز/ أعلن حزب الله اللبناني، يوم الثلاثاء، حصيلة بالضحايا والمصابين جراء تفجيرات أجهزة تلقي ‏الرسائل المعروفة بالـ"بايجر".

وذكر بيان للحزب ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "قرابة الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء، انفجرت عدد ‏من أجهزة تلقي ‏الرسائل المعروفة بالـ"بايجر" والموجودة لدى عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات حزب الله ‏المختلفة، وقد أدّت هذه الانفجارات الغامضة الأسباب حتى ‏الآن إلى استشهاد طفلة واثنين من الأخوة ‏وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة".

واشار الى أن "الأجهزة المختصة في حزب الله تقوم حاليًا بإجراء تحقيق واسع النطاق ‏أمنيًا وعلميًا لمعرفة الأسباب ‏التي أدّت إلى تلك الانفجارات المتزامنة، ‏وكذلك تقوم الأجهزة الطبية والصحية بمعالجة الجرحى ‌‏والمصابين في عدد من المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية".

ودعا الحزب إلى "الانتباه من ‏الشائعات والمعلومات الخاطئة والمضلّلة التي تقوم بها ‏بعض الجهات بما ‏يخدم الحرب النفسية لمصلحة العدو الصهيوني، لا سيما أنّ ذلك يترافق ‏مع خطابات ‏التهويل والتهديد للعدو الصهيوني وما يُسمّيه بتغيير الوضع ‏في الشمال.، مؤكداً أنّ "المقاومة بكافة مستوياتها ومختلف وحداتها في أعلى جهوزية ‏للدفاع عن لبنان وشعبه ‏الصامد.".

وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان بأن المئات من أعضاء حزب الله في لبنان أصيبوا بصورة بالغة بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي كانوا يحملونها في جنوب بيروت.

فيما قالت وكالة مهر الإيرانية، إن السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني أصيب بجروح جراء انفجار أجهزة الاتصال في لبنان.