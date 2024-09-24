حزب الله يعلن استهداف قواعد ومستوطنتين اسرائيليتين بعشرات الصواريخ

شفق نيوز/ أعلن حزب الله، يوم الثلاثاء، استهداف قواعد ومعسكرات ومخازن لوجستية ومستوطنتين اسرائيليتين بعشرات الصواريخ.

وقال الحزب في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "قصفنا معسكر إلياكيم التابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية جنوب حيفا بصلية من صواريخ فادي 2".

وأضاف، "كما قصفنا المخازن الرئيسيّة التابعة ‏للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا بعشرات الصواريخ، والمخازن اللوجستيّة للفرقة ‌‏146 في قاعدة نفتالي بصلية صاروخية".

كما أعلن حزب الله استهداف "قاعدة شمشون (مركز تجهيز ‏قيادي ووحدة تجهيز إقليمية) بصواريخ فادي 3".

واشار الحزب الى "قصف مستعمرة كريات شمونة ‏وروش بينا بصليات من الصواريخ.".