حزب الله يعلن استهداف قواعد ومستوطنتين اسرائيليتين بعشرات الصواريخ
شفق نيوز/ أعلن حزب الله، يوم الثلاثاء، استهداف قواعد ومعسكرات ومخازن لوجستية ومستوطنتين اسرائيليتين بعشرات الصواريخ.
وقال الحزب في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "قصفنا معسكر إلياكيم التابع لقيادة المنطقة الشمالية جنوب حيفا بصلية من صواريخ فادي 2".
وأضاف، "كما قصفنا المخازن الرئيسيّة التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا بعشرات الصواريخ، والمخازن اللوجستيّة للفرقة 146 في قاعدة نفتالي بصلية صاروخية".
كما أعلن حزب الله استهداف "قاعدة شمشون (مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية) بصواريخ فادي 3".
واشار الحزب الى "قصف مستعمرة كريات شمونة وروش بينا بصليات من الصواريخ.".