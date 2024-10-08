حزب الله يعلن استهداف مدفعية الجيش الاسرائيلي بضربات صاروخية

شفق نيوز/ أعلن حزب الله اليوم الثلاثاء أنه استهدف مربض مدفعية‌‏ الجيش الإسرائيلي في مناطق عدة في إسرائيل بصليات صاروخية.

وقال حزب الله إنه استهدف بلدات ديشون ودلتون وتجمع لقوات إسرائيلية في محيط مستعمرة يرؤون بصلية صاروخية.

وكان الحزب قال أمس الاثنين إنه استهدف قاعدة عسكرية جنوبي حيفا بوابل من صواريخ "فادي 1"، وشن هجوما آخر على طبريا على بعد 65 كيلومترا.

وأضاف أنه استهدفت مناطق شمالي حيفا بالصواريخ في هجوم ثان شنته في وقت لاحق من أمس الاثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 190 قذيفة أطلقت على الأراضي الإسرائيلية، الاثنين، مما أسفر عن إصابة 12 شخصا على الأقل.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيانه أمس، أن 5 صواريخ أطلقت على حيفا من لبنان، وأنه أطلق صواريخ اعتراضية لصدها، مضيفا "تم رصد مقذوفات وهي تسقط في المنطقة. الواقعة قيد البحث".

وتابع قائلا إن 15 صاروخا آخر أُطلقت على طبريا في منطقة الجليل بشمال إسرائيل وتم اعتراض بعضها. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 5 صواريخ أخرى سقطت على طبريا.

كما اعترض الجيش الإسرائيلي صاروخ سطح جو أُطلق من اليمن صوب وسط إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، قالت حماس إنها استهدفت تل أبيب برشقة من الصواريخ، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل.