حزب الله يعلن استهداف قاعدة "غليلوت"، واسرائيل تعاود قصف الضاحية

شفق نيوز/ أعلن حزب الله اللبناني، ليل الإثنين- الثلاثاء، إطلاق صواريخ على قاعدة "غليلوت" التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 8200، التي تقع في ‏ضواحي تل أبيب وسط إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الإثنين أن صفارات الإنذار دوت وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق 5 قذائف من لبنان.

وأضاف الجيش أن "بعض القذائف تسنى اعتراضها، بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة".

في المقابل استهدفت غارات إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت، بينما تتعرض المنطقة التي تعد معقلا لحزب الله لضربات جوية مكثفة على مدى الأيام الماضية، خصوصا خلال الليل.

وأتت الغارات الجديدة بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات بالإخلاء الى سكان أحياء في الضاحية، التي نزحت منها غالبية سكانها المقدر عددهم قبل التصعيد الراهن بنحو 850 ألف نسمة.