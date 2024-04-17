حزب الله يشن هجوماً "مُركّباً" بالصواريخ والمسيّرات على مقر عسكري إسرائيلي

شفق نيوز/ أعلن حزب الله اللبناني، يوم الأربعاء، شن هجوم "مُركّب" بالصواريخ والمسيّرات على مقر عسكري اسرائيلي، فيما قالت هيئة البث الاسرائيلية إن الهجوم خلّف 18 إصابة بينها حالات خطرة.

وذكر بيان لحزب الله، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "رداً على ‏إغتيال العدو لعدد من المقاومين في عين بعال والشهابية، شن مجاهدونا هجوماً مركباً بالصواريخ الموجهة ‏والمسيرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة ‏في ما يسمى "المركز الجماهيري" وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح".

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "عدد الإصابات جراء هجوم المسيرة في الجليل ارتفع إلى 18، بينهم حالات خطرة".