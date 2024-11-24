حزب الله يشن هجوماً صاروخياً كبيراً ويخوض اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي

شفق نيوز/ شن حزب الله اللبناني، يوم الأحد، هجوماً بأكثر من 150 صاروخاً استهدف بها عدة مدن إسرائيلية وخلف دماراً في تل أبيب وحيفا، فيما يخوض اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي في بلدة يارون الجنوبية.

وأفادت هيئة البث الاسرائيلية، بأنه تم إطلاق أكثر من 150 صاروخاً منذ الصباح من لبنان باتجاه إسرائيل.

وبحسب موقع "روسيا اليوم عربية" فقد أظهر مقطع فيديو لحظة هروب الجنود والمسافرين من محطة قطارات في تل أبيب خلال تعرضها لهجوم صاروخي من حزب الله اللبناني.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن توقف حركة الطيران في مطار بن غوريون شرق تل أبيب إثر إطلاق صواريخ من لبنان، حيث جرى سماع دوي انفجارات في وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق 10 صواريخ باتجاه تل أبيب الكبرى.

وأعلن حزب الله اليوم استهداف قاعدة أشدود البحرية على بعد 150كم للمرة الأولى بالمسيرات، مؤكداً إصابة الأهداف بدقة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الأحد بتسلل ثلاث طائرات مسيرة من لبنان إلى مناطق الجليل شمال إسرائيل، وأنه تم اعتراض إحداها.

وذكر الجيش الإسرائيلي بأن صافرات الإنذار دوت في منطقة عرب العرامشة والجليل الأعلى والجليل الغربي شمالي إسرائيل بعد رصد أهداف جوية مشبوهة اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي قادمة من لبنان.

وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان خمس بلدات في جنوب لبنان بإخلائها الفوري تمهيداً لقصفها، زاعماً أن نشاطات حزب الله تجبره على العمل بقوة ضده في المناطق التي يتم إنذارها.

كما أفادت مراسلة "روسيا اليوم عربية" باندلاع اشتباكات عنيفة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في بلدة يارون الجنوبية اللبنانية بالتزامن مع إطلاق صواريخ باتجاه تجمعات عسكرية في مستوطنة أفيفيم.

وأشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات عنيفة على قرى بعلبك ـ الهرمل شرقي لبنان.