حزب الله يشن هجوماً بسرب من "المسيّرات الانقضاضية" على مقر عسكري اسرائيلي

شفق نيوز/ شن حزب الله اللبناني، يوم الإثنين، هجوماً بسرب من الطائرات المسيّرة "الانقضاضية" على مقر عسكري اسرائيلي، رداً على عملية اغتيال وقعت في جنوب لبنان.

وذكر الحزب في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "مقاتليه شنو هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر القيادي المستحدث للجبهة الشرقية في ‌‏فرقة الجليل (ناحل غيرشون شرق ديشون) مستهدفين المبنى القيادي فيه وأماكن تموضع واستقرار ‌‏ضباطه وجنوده وأصابوا أهدافهم بدقة".

واشار بيان الحزب الى "اندلاع النيران في المقر وإيقاع عدد من جنود العدو بين ‏قتيل وجريح"، مشيراً الى أن "الهجوم جاء ردا على عملية اغتيال نفذها العدو الاسرائيلي في منطقة الزرارية جنوبي لبنان".

كما لفت الحزب، الى "التجهيزات التجسسية في موقع ‏المالكية بقذائف المدفعية، اضافة الى استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في خلّة وردة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

واشار ايضا الى "استهداف آلية عسكرية اسرائيلية بالصواريخ الموجهة بعد تعقبٍ ‌‏ومراقبة لها في جبل عداثر، مما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها وإيقاع طاقمها بين قتيلٍ وجريح"، بحسب البيان.