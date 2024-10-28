حزب الله يشن هجمات صاروخية على إسرائيل والاخيرة ترد باستهداف الجنوب والبقاع

شفق نيوز/ أعلن حزب الله اللبناني، يوم الإثنين، استهداف مواقع مختلفة للقوات الإسرائيلية، في وقت قُتل فيه 20 شخصا على الأقل وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بلبنان.

وجاء ذلك بعد يوم من إعلان إسرائيل مقتل ضابطين و3 جنود في لبنان.

وفي بيانات نشرها تباعا اليوم الاثنين، أكد حزب الله تنفيذ 3 هجمات صاروخية على تجمع للقوات الإسرائيلية عند بوابة فاطمة الحدودية، كما هاجم مرتين تجمعا لجنود إسرائيليين بين مستوطنتي المنارة ومرغليوت شمال إسرائيل.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية رصد 15 قذيفة أطلقت من لبنان باتجاه كريات شمونة ومحيطها بـالجليل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة في الجليل الغربي أطلقت من لبنان.

وتحدثت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في المطلة وفي كريات شمونة ومحيطها بالجليل الأعلى، وحانيتا وشلومي ورأس الناقورة بالجليل الغربي.

ووجه حزب الله أمس تحذيرا لسكان مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية وطالبهم بإخلائها فورا، وذلك بعد أن طلب في وقت سابق من سكان 25 مستوطنة إسرائيلية مغادرتها قبل قصفها.

واستهدف حزب الله الأحد قاعدة للصناعات العسكرية ومنطقة صناعية وتجمعات لقوات إسرائيلية و13 مستوطنة، ضمن 29 هجوما أعلن عنها منذ بداية يوم أمس.