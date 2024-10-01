حزب الله يستهدف قاعدة جوية اسرائيلية بصواريخ "فادي4" الباليستية.. ما قدراته؟

شفق نيوز/ أعلن حزب الله اللبناني، يوم الثلاثاء، استهداف قاعدة جوية اسرائيلية بصواريخ "فادي4" الباليستية.

وذكر بيان للحزب، "دفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات "خيبر" وردًا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها ‏العدو، وبنداء لبيك يا نصر الله، أطلقنا صلية صاروخية من نوع فادي" 4" على ‏قاعدة سده دوف الجوية في ضواحي تل أبيب".

وكان حزب الله أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أنه استهدف برشقة صاروخية من نوع "فادي 4" قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200، ومقر الموساد الذي يقع في ضواحي تل أبيب.

ما هو صاروخ فادي 4؟

وصاروخ فادي 4 هو صاروخ باليستي يصعب اعتراضه، لأنه يصعد للغلاف الجوي بحسب المعلومات المتوافرة عنه وهو يطلق للمرة الأولى من لبنان.