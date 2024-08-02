حزب الله يخلي مواقع قياداته والفصائل في سوريا تتأهب وتستقدم اسلحة من العراق

شفق نيوز/ أفادت مصادر، يوم الجمعة، بأن حزب الله أخلى مواقع قياداته و نقل معداته من "الضاحية الجنوبية" في بيروت، في وقت أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الفصائل الايرانية وحلفائها في سوريا أعلنوا حالة التأهب القصوى واستقدموا أسلحة جديدة من العراق.

ونقلت قناة الحدث السعودية عن مصادر، قولها، إن "حزب الله اخلى مواقع قيادات بالحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، كما نقل معدات عسكرية منها".

وفي سياق متصل، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "الفصائل الإيرانية في دير الزور رفعت حالة التأهب للدرجة القصوى، واستدعت عناصر وقادة من إجازاتهم".

كما أشار الى "إخلاء تلك الفصائل لمقراتها في البوكمال بريف دير الزور، ونقل عربات تحمل راجمات صواريخ من البوكمال إلى جهة مجهولة".

ولفت الى أن "تلك الفصائل أدخلت فجر اليوم شاحنتين محملتين بالأسلحة عبر معبر السكك في البوكمال قادمة من العراق، برفقة سيارتين لكتائب حزب الله العراقي، وتوجهت إلى مدينة دير الزور".

وتابعت، "يتزامن ذلك مع التصعيد الحاصل بين الميليشيات الإيرانية والقوات الأمريكية، عبر تبادل القصف والاستهدافات بين الطرفين واستهداف القاعدة الأمريكية في حقل “كونيكو” للغاز في ريف دير الزور الشمالي، والرد الأمريكي بقصف مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية.