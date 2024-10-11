حزب الله يتوعد إسرائيل: المعركة ما تزال في بدايتها ومخزوننا الإستراتيجي بخير

شفق نيوز/ أكد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله اللبناني، محمد عفيف، يوم الجمعة، أن المعركة مع إسرائيل ما تزال في بدايتها، مستدركاً بأن الحزب سيبقى منفتحاً على جهود وقف الحرب.

وقال عفيف، خلال مؤتمر صحفي إن "أولوية حزب الله هي هزيمة إسرائيل ونظل منفتحين على جهود وقف العدوان".

وأضاف "السكان سيعودون قريباً إلى جنوب لبنان والبقاع. والضاحية الجنوبية لبيروت ستعود أفضل مما كانت".

وأشار عفيف إلى أن "المعركة مع العدو ما تزال في بدايتها ولا تستعجلوا النتائج، والمخزون الإستراتيجي لحزب الله بخير وسنواصل القتال".

وأوضح أن "حزب الله يقاتل بشكل مرن حسب متطلبات المعركة. ومقاتلو حزب الله يرفضون الانسحاب من المناطق التي تعتبر ساقطة من الناحية العسكرية".

وأكد عفيف "صواريخ حزب الله على شمال إسرائيل دليل على أن المعركة ما تزال في بدايتها"، مضيفاً أن "العدوان على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان عمل مدان".

ولفت إلى أن "العدو يقصف سيارات الإسعاف لمنع نقل المصابين. والغارات الإسرائيلية العنيفة لا تتوقف على الضاحية الجنوبية تحت ذرائع وجود مخازن أسلحة".