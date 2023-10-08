حزب الله يتبنى رسمياً استهداف مواقع اسرائيلية ويعلن "تحقيق إصابات"

شفق نيوز/ تبنى حزب الله اللبناني، يوم الأحد، استهداف مواقع اسرائيلية بقذائف وصواريخ معلناً في ذات الوقت "تحقيق إصابات".

وقال الحزب في بيان، "على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة وتضامناً مع ‏المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر... قامت ‏مجموعات الشهيد القائد الحاج عماد مغنية في المقاومة الإسلامية صباح ‏هذا اليوم الأحد الموافق 8 تشرين الأول 2023 بالهجوم على ثلاثة مواقع ‏للإحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة".

واضاف ان "المواقع هي ‏الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم"، موضحا ان "الهجوم تم بأعداد كبيرة من قذائف ‏المدفعية والصواريخ الموجهة وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة".

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم الأحد، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق لبنانية أطلقت منها قذائف باتجاه إسرائيل مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي مستعد لكل السيناريوهات.