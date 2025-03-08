حزب الله يبرئ نفسه من تدهور أوضاع سوريا

شفق نيوز/ أعلن حزب اللبناني، يوم السبت، عدم علاقته بالأحداث الجارية في سوريا، نافيا اتهامه بأنه جزء من الصراع.

وقال الحزب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض الجهات تدأب على الزجّ باسم حزب الله فيما يجري من أحداث في سوريا واتهامه بأنه طرف في ‏الصراع القائم هناك".

وأضاف "ينفي حزب الله بشكل واضح وقاطع هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة ويدعو وسائل الإعلام ‏إلى توخّي الدقة في نقل الأخبار، وعدم الانجرار وراء حملات التضليل التي تخدم أهدافًا سياسية وأجندات ‏خارجية مشبوهة".

وشهدت منطقة الساحل السوري يومين داميين حيث أعلنت قوات الأمن السورية أنها تخوض اشتباكات مع مجموعات مسلحة من ما اسمتها "فلول النظام السابق".

وأفاد المصدر السوري لحقوق الإنسان في أحدث حصيلة للاشتباكات بسقوط 93 قتيلا من عناصر وزارتي الداخلية والدفاع و120 قتيلا في صفوف المسلحين، بينما أودت "مجازر متفرقة" بحياة 162 مدنيا في محافظات الساحل السوري.