حزب الله: تشييع نصرالله سيكون بعد انتهاء الهدنة

شفق نيوز/ أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم الأحد، أن موعد تشييع أمينه العام الراحل حسن نصر الله، سيكون بعد الـ60 يوما (مدة اتفاق وقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل).

واغتالت إسرائيل حسن نصر الله مع قياديين آخرين بضربة جوية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية، في 27 أيلول/سبتمبر 2024.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها من موقع مقتل حسن نصر الله، صرح مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا قائلا: "تشييع سماحة السيد سيكون بعد الـ60 يوما في الضاحية الجنوبية كما قرّر حزب الله".

وشدد على أن "حزب الله سيكون حاضرا للتصدّي لظواهر التشبيح على الناس"، موضحا أن "لا فيتو لحزب الله على ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية"، حيث نفى "أي عقبات أمام هذا الترشيح".

وأوضح مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في "حزب الله" أنه "سيكون للرئيس نبيه بري (رئيس البرلمان اللبناني) حديث مع هوكشتاين (المبعوث الأمريكي) حول الخروقات الإسرائيلية" لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي إطار رده على سؤال عن المرحلة المقبلة، أجاب صفا: "ما بعد الـ60 يوما متروك لحزب الله وقيادته".