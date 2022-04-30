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حزب الله: "النصر الكامل بات قريباً"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-30T11:25:53+0000
حزب الله: "النصر الكامل بات قريباً"

شفق نيوز / أشاد حزب الله اللبناني، يوم السبت، بعملية إطلاق النار التي أودت بحياة حارس أمن في مستوطنة أرئيل في شمال الضفة الغربية بإسرائيل، فيما أكد أن "النصر الكامل" بات قريباً

ووصف حزب الله في بيان له، الهجوم الذي نفذه فلسطينيان مسلحان أنه "عملية بطولية تؤكد تصميم الشعب الفلسطيني المقاوم على مواجهة الاحتلال والدفاع عن نفسه ومقدساته بكل الوسائل المتاحة".

وأضاف أن "هذه العملية وما سبقها من عمليات بطولية وتصدي المجاهدين لكل محاولات التوغل الصهيوني في مدنهم وأحيائهم تثبت يقظة الشعب الفلسطيني واستعداده الدائم لمواجهة الاحتلال وآلته الإجرامية، وأنه سيواصل طريق المقاومة والكفاح حتى تحرير أرضه وتحقيق النصر الكامل الذي بات قريبا".

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