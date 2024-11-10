حزب الله اللبناني ينفذ 16 عملية ضد إسرائيل ويوقع قتلى وجرحى

شفق نيوز/ أعلن حزب الله اللبناني، يوم الأحد، عن تنفيذ 16 عملية ضد إسرائيل أسفرت عن مقتل وإصابة عدداً من الجنود الإسرائيليين.

وقال الحزب في بيانات إنه نفذ حتى اللحظة، 16 عملية ضد إسرائيل، "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه".

وبين أنه "عند الساعة 04:40 من بعد ظهر اليوم الأحد ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع أفيتال (مركز استطلاع فني وإلكتروني) في الجولان السوري المحتل، للمرة الأولى، بصلية صاروخية".

وأضاف "عند الساعة 02:00 من بعد ظهر اليوم ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو في ‏مرتفع كحيل عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس، بصلية صاروخية".‏

وتابع "عند الساعة 01:50 من بعد ظهر اليوم ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو في ‏مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة مركبا للمرة الثالثة، بصلية صاروخية".‏

وأكد حزب الله "عند الساعة 01:40 من بعد ظهر اليوم ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو في ‏مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة مركبا للمرة الثانية، بصلية صاروخية".‏

وأشار إلى أنه "عند الساعة 01:30 من بعد ظهر اليوم ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو في ‏مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة مركبا، بصلية صاروخية".‏

ولفت إلى أنه "عند الساعة 11:40 من ظهر اليوم استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة شوميرا بصلية صاروخية"، مضيفاً أنه "عند الساعة 11:40 من ظهر اليوم استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة زرعيت بصلية صاروخية".

وأوضح الحزب أنه "عند الساعة 11:40 من ظهر اليوم استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة شتولا بصلية صاروخية".‏

وتابع "عند الساعة 11:40 من ظهر اليوم في إطار التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية لعدد من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مستوطنة إيفن مناحم بصلية صاروخية".‏

وأكد الحزب "عند الساعة 11:08 من صباح اليوم استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة بصلية صاروخية".

وأردف "عند الساعة 10:30 من صباح اليوم ‏شنت ‏المقاومة الإسلامية هجوما جويا بسرب من المسيّرات ‏الانقضاضية على تجمع لقوات جيش العدو في مستوطنة أفيفيم، وأصابت أهدافها بدقة".‏

وأوضح "عند الساعة 10:30 من صباح اليوم استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو ‏الإسرائيلي بين بلدتي حولا ومركبا شرقا، بصلية صاروخية".‏

وقال الحزب "عند ‏الساعة 09:15 من صباح اليوم في إطار ‏التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية لعدد من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية".‏

وتابع "عند الساعة 03:30 من فجر اليوم بعد رصد ‏تحركات لقوة من جيش العدو الإسرائيلي تحاول التسلل باتجاه بلدة عيناثا، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية مع القوة المتسللة عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة عيترون، ‏وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".‏

وأضاف "عند الساعة 12:15 من ليل السبت - الأحد استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة هغوشريم، بصلية صاروخية".

ولفت إلى أنه "عند الساعة 12:00 من ليل السبت – الأحد استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي قرب بوابة حسن في محيط بلدة شبعا بصلية صاروخية".