"حزب الله" اللبناني ينعى 4 مقاتلين بينهم قائد جراء الغارة الاسرائيلية

شفق نيوز/ نعى "حزب الله" اللبناني، صباح اليوم الأربعاء، 4 مقاتلين في صفوفه، بينهم قائد، عقب غارة شنها الجيش الإسرائيلي على منزل مأهول ببلدة جويّا في عمق الجنوب اللبناني.

وبحسب بيان النعي فالقتلى الأربعة هم: القائد طالب سامي عبد الله "الحاج أبو طالب"، مواليد عام 1969، من بلدة عدشيت في جنوب لبنان، ومحمد حسين صبرا "باقر"، مواليد عام 1973، من بلدة حدّاثا في جنوب لبنان، وعلي سليم صوفان "كميل"، مواليد عام 1971، من بلدة جويّا في جنوب لبنان، وحسين محمد حميّد "ساجد" مواليد عام 1980 من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.

وقتل 4 عناصر من حزب الله، بينهم قيادي بارز، يوم الأربعاء، في غارة إسرائيلية على بلدة "جويا" في جنوب لبنان.

وذكرت مصادر لبنانية أن القيادي القتيل يدعى "أبوطالب" وهو قائد ما تسمى وحدة "النصر" في "حزب الله".

وبحسب المصادر، يعتبر "أبو طالب" أكبر مسؤول في "حزب الله" اللبناني يتم اغتياله منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة وجنوب لبنان.

واستهدفت الغارة الإسرائيلية على بلدة "جويا" اجتماعاً لعدد من قادة الصف الأول في "حزب الله"