حزب الله اللبناني ينصب أجهزة تشويش على المسيّرات قرب الحدود العراقية السورية

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، بأن حزب الله اللبناني، عمد إلى تركيب أجهزة تشويش على الطائرات المسيرة وأجهزة التجسس، في محافظة دير الزور المحاذية للحدود العراقية.

ونقل المرصد، عن مصادر مطلعة قولها إن "حزب الله اللبناني، عمد إلى تركيب أجهزة تشويش إشارة للطائرات المسيّرة والتجسس على أجهزة الاتصالات القريبة من جبل الرواد ومعسكر الطلائع، عند مدخل مدينة دير الزور من الجهة الغربية ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية".

وأضافت المصادر، أنّ "هذا الإجراء هدفه التشويش على الطائرات المسيّرة، تخوفاً من تعرض مواقع لحزب الله اللبناني، والميليشيات الموالية لإيران للاستهداف على خلفية التصعيد المستمر مع القوات الأمريكية".

وأشار المرصد السوري، إلى أنه "من المتوقع أن يتم تركيب أجهزة مماثلة في مناطق أخرى كمدينة البوكمال والميادين".