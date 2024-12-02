حزب الله اللبناني يعلن قيامه برد عسكري على "الانتهاكات" الاسرائيلية

شفق نيوز/ أعلن حزب الله اللبناني، يوم الاثنين، عن قيامه برد عسكري على "الانتهاكات" الاسرائيلية، مستهدفاً موقع رويسات العلم التابع للجيش الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية.

وقال حزب الله، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "على إثر الخروقات المتكررة التي يبادر إليها العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن عن بدء سريانه فجرَ نهار الأربعاء في 27 تشرين الثاني 2024، والتي تتخذ أشكالاً متعددة منها إطلاق النيران على المدنيين والغارات الجوية في أنحاء مختلفة من لبنان، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجراح".

ولفت، إلى "استمرار انتهاك الطائرات الإسرائيلية المعادية للأجواء اللبنانية وصولاً إلى العاصمة بيروت، وبما أن المراجعات للجهات المعنية بوقف هذه الخروقات لم تفلح، نفذت المقاومة الإسلامية مساء اليوم الإثنين ردّا دفاعياً أولياً تحذيرياً مستهدفةً موقع رويسات العلم التابع لجيش العدو الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة".

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل دخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء 27 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم بعد أكثر من عام على اندلاع الاشتباكات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية.