حزب الله اللبناني يعلن إسقاط طائرة اسرائيلية مسيرة

شفق نيوز/ أعلن حزب الله اللبناني "المقاومة الإسلامية" يوم السبت، اسقاط طائرة اسرائيلية من نوع "هيرمز 450" بصاروخ أرض ـ جو وتساقط حطامها فوق اصبع الجليل، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض الصاروخ الذي أُطلق من لبنان باتجاه الطائرة المسيرة.

وقال الحزب في بيان، "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، تعلن المقاومة ‌‏الاسلامية عن إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع هيرميز 450 وهي طائرة مسيرة قتالية ‏متعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو أطلق عند الساعة 1:45 من فجر اليوم السبت"، مؤكدا أن "حطامها شوهد يتساقط فوق منطقة أصبع الجليل".‏ ‏

من جهته قال الجيش الإسرائيلي في بيان، "عقب التقرير الأولي بشأن تفعيل صافرات الإنذار في شمال إسرائيل، اعترضت منظومة الدفاع الجوي بنجاح صاروخ أرض-جو أُطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة تابعة للجيش".

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن صافرات الإنذار دوت بسبب إطلاق صواريخ اعتراضية لاعتراض الصاروخ الذي أُطلق من لبنان.

وكان "حزب الله" اللبناني أعلن في بيان، أمس الجمعة، استهداف 6 مواقع تابعة للقوات الإسرائيلية في مناطق مختلفة، بعد استهداف 3 مواقع في التوقيت نفسه قبلها بساعات.

وتشهد الحدود اللبنانية توترا كبيرا وتبادلًا لعمليات الاستهداف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، على خلفية عملية "طوفان الأقصى".