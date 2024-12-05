حزب الله اللبناني يعلن الوقوف إلى جانب سوريا لإحباط "عدوان المجاميع الارهابية"

شفق نيوز/ أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، يوم الخميس، وقوف الحزب الى جانب سوريا ضد ما وصفه "عدوان المجاميع الارهابية".

وقال قاسم في كلمة تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "العدوان على سوريا ترعاه أمريكا وإسرائيل"، موضحاً أن "الجماعات التكفيرية في سوريا كانت أدوات لإسرائيل وأمريكا".

وأضاف، "سنكون في حزب الله إلى جانب سوريا لإحباط هذا العدوان"، مبيناً "نحن أمام مشروع توسعي إسرائيلي خطير وأدعوكم إلى دعم المقاومة في مواجهة إسرائيل".

وتابع الأمين العام لحزب الله، أن "الجماعات التكفيرية تريد نقل سوريا من الموقع المقاوم إلى موقع يخدم العدو الإسرائيلي".

ودخلت الفصائل المسلحة، اليوم الخميس، إلى مدينة حماة الاستراتيجية في وسط سوريا، حيث تخوض معارك "طاحنة" مع القوات السورية داخل أحياء المدينة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.