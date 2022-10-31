سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حزب الله اللبناني يعلق على ترسيم الحدود مع إسرائيل: انتصار لا مثيل له  

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-31T05:05:46+0000
حزب الله اللبناني يعلق على ترسيم الحدود مع إسرائيل: انتصار لا مثيل له  

شفق نيوز/ رأى نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، يوم الاثنين، أن لبنان حقق انتصارا كبيرا جدا في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وأوضح نعيم في تصريحات أن "الانتصار الكبير الذي تحقق في بحرنا ومياهنا وغازنا، نسجل فيه للرئيس العماد ميشال عون تعاون الجيش والشعب والمقاومة والتضامن الشعبي حول هذا الإنجاز الاستثنائي".

واعتبر نعيم أن هذا الانتصار "لا مثيل له في تاريخ الصراعات: وهو في أن تتمكن دولة ضعيفة بالمقارنة مع العدو ومعها مقاومتها الرشيدة مع شعب متضامن، في تسجيل الانتصار على إسرائيل وأمريكا، وأن تأخذ الحقوق"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وتابع قائلا إن "هذا أمر كبير وإنجاز كبير يجب أن يسجل بشكل مباشر، وللمرة الأولى يتم التهديد بالقوة ونحصل على كل الثمار، من دون إطلاق طلقة واحدة من النار".

وصرح نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني "أمامنا تجربة بالاستراتيجية بين المقاومة والدولة لتحصيل الحقوق، قدموا لنا استراتيجية أفضل، فالمقاومة أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة لبنان وحاضر لبنان ومستقبله".

وأكد أن المقاومة والدولة أنجزا الترسيم البحري والمطلوب اليوم إنجاز القوانين للصندوق السيادي وإنجاز القوانين للاستخراج كي لا تذهب ثروات لبنان هدرا وحتى تكون لمستقبل الأجيال. 

واعتبر قاسم أن العقوبات الأمريكية هي ضد لبنان، وأمريكا تريد تثبيت النازحين السوريين في لبنان وتوطين الفلسطينيين من أجل أن تكون إسرائيل هادئة مطمئنة.

وأوضح أن المشروع الأمريكي هدفه إراحة إسرائيل، والمقاومة ستهزم هذا المشروع، ولن يقبل لبنان إلا بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة.

related

لبنان "راض" عن المسودة النهائية لاتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل

Date: 2022-10-11 04:19:28
لبنان "راض" عن المسودة النهائية لاتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل

شرارة حرب إسرائيلية - لبنانية في قلب البحر.. هجوم محتمل على "كاريش"

Date: 2022-06-05 20:49:58
شرارة حرب إسرائيلية - لبنانية في قلب البحر.. هجوم محتمل على "كاريش"

الوسيط الأمريكي يتحدث عن "تقدم" بمفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل

Date: 2022-09-09 18:28:02
الوسيط الأمريكي يتحدث عن "تقدم" بمفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل

نصرالله يهدد اسرائيل بعملية عسكرية: لدينا صواريخ وبدأنا بتصنيع المسيّرات

Date: 2022-02-16 15:45:28
نصرالله يهدد اسرائيل بعملية عسكرية: لدينا صواريخ وبدأنا بتصنيع المسيّرات

إسرائيل وأمريكا تبحثان حل نزاع الحدود البحرية مع لبنان

Date: 2022-06-26 05:12:56
إسرائيل وأمريكا تبحثان حل نزاع الحدود البحرية مع لبنان

إطلاق 3 صواريخ من لبنان على إسرائيل.. والأخيرة ترد بالمدفعية

Date: 2021-08-04 10:29:44
إطلاق 3 صواريخ من لبنان على إسرائيل.. والأخيرة ترد بالمدفعية

اسرائيل تتوقع بدء محادثات مع دولة عربية

Date: 2019-06-04 23:04:43
اسرائيل تتوقع بدء محادثات مع دولة عربية

لبنان يعلن اختتام ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

Date: 2022-10-09 18:48:41
لبنان يعلن اختتام ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل