حزب الله اللبناني يشن هجوماً واسعاً على أهداف عسكرية إسرائيلية

شفق نيوز/ أعلن حزب الله اللبناني، يوم الاثنين، عن شنه هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مواقع عسكرية شمالي إسرائيل.

وقال الحزب في بيانات متتالية أوردتها وسائل إعلام، إن مقاتليه استهدفوا عند الساعة 8:12 من صباح اليوم موقع "معيان باروخ" ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، وذلك في إطار "دعم الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناد مقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة".

كما أعلن الحزب أنه شن هجوماً جوياً بأسراب من المسيرات ‌‏الانقضاضية على مقر قيادة لواء غولاني، ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة "شراغا" شمال عكا، ‏استهدفت أماكن تموضع ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة.‏

وأكد حزب الله أن هذا الاستهداف يأتي "رداً على ‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً على بلدة خربة سلم".

كما أكد حزب الله في بيان آخر أن "وحدة ‏الدفاع ‏الجوي في المقاومة الإسلامية تصدت لطائرة حربية صهيونية، وأطلقت باتجاهها ‏صاروخ أرض جو ‏مما أجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية والتراجع".‏

إلى ذلك، أعلن حزب الله استهداف المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي في جنوب ثكنة يعرا بصلية من ‏صواريخ ‏الكاتيوشا.‏

من جهة أخرى، نشر الإعلام الحربي لحزب الله، بياناً صادراً عن "قوات الفجر"، الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان، جاء فيه: "في ظل تمادي العدو الصهيوني في عدوانه على أهلنا وقرانا في الجنوب، ودعماً لأهلنا في غزة وفلسطين كجزء من الواجبين الوطني والإنساني، قامت قوات الفجر (الجناح العسكري للجماعة الإسلامية) صباح اليوم الاثنين بتوجيه رشقة صاروخية استهدفت موقع بيت هلل في مغتصبة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة وحققت فيه إصابات مباشرة".