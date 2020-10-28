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حزب الله اللبناني يتنفر عناصره ويرفع مستوى جهوزيته

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-28T12:20:19+0000
حزب الله اللبناني يتنفر عناصره ويرفع مستوى جهوزيته

شفق نيوز/ رفع حزب الله اللبناني مستوى جهوزيته إلى درجة عالية في حالة تشبه "الاستنفار" بالتزامن مع مناورات عسكرية اسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، اليوم، إن "حزب الله" رفع مستوى جهوزيته وهو يعيش ما يشبه الاستنفار بالتزامن مع المناورات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهي يوم غد الخميس.

ونقل موقع "لبنان 24"، عن مصادر وصفها بالمطلعة، قولها إن "الحزب رفع مستوى جهوزيته إلى درجة عالية على جميع الأراضي اللبنانية وتحديدا في الجنوب"، مشيرة إلى أنه "يعيش ما يشبه الاستنفار بالتزامن مع المناورات العسكرية الاسرائيلية التي تنتهي يوم الخميس".

وقالت المصادر إن "حزب الله استدعى نسبة لا بأس بها من عناصره تحسبا لأي عمل عسكري إسرائيلي قد يلجأ إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة الحساسة".

وأطلق الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد الماضي، تدريبات عسكرية واسعة النطاق تحت عنوان "السهم القاتل"، تحاكي سيناريو حرب محتملة في أكثر من جبهة ضد "حزب الله" اللبناني، كما دشن الجيش الإسرائيلي أمس، منشأة تدريب "غابات الجليل" التي تحاكي قرية لبنانية تبعد 300 متر عن الحدود، بهدف تعزيز القدرات وتقديم استجابة سريعة في حالات الطوارئ شمالا.

من جهة أخرى، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أثناء قيامه بجولة في شمال إسرائيل، أن "على مواطني لبنان أن يعرفوا أن حزب الله هو مشكلتهم وليست إسرائيل وهم من سيدفع ثمن أي عدوان من حزب الله".

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