حزب الله: استهدفنا مقر قيادة الموساد في تل ابيب بصاروخ باليستي

شفق نيوز/ أعلن حزب الله اللبناني، يوم الأربعاء، استهداف مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب بصاروخ باليستي.

وذكر الحزب في بيان، أنه "أطلق عند الساعة السادسة والنصف صاروخًا ‏باليستيًا من نوع "قادر "1 دفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، مستهدفاً مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب".

واشار الى أن "المقر هو المسؤول عن اغتيال ‏القادة وعن تفجير البايجرز وأجهزة اللاسلكي".

ويتبادل حزب الله والجيش الاسرائيلي ضربات جوية وصاروخية منذ 3 أيام تنذر باندلاع حرب شاملة في المنطقة، بعد تفجير أجهزة اتصال لاسلكية في الضاحية الجنوبية لبيروت، منسوبة لاسرائيل.

وأسفر القصف الاسرائيلي على جنوب لبنان وبيروت حتى إعداد هذا الخبر عن مئات الضحايا وآلاف الجرحى، في حين بدأ حزب الله بقصف مستوطنات إسرائيلية.