حزب العمال يتبنى الهجوم الانتحاري في أنقرة

شفق نيوز / تبنى حزب العمال الكوردستاني، يوم الأحد، الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام مقر المديرية العامة للأمن، في العاصمة التركية أنقرة، صباح اليوم.

ونقلت فرانس برس، عن وكالة "إيه إن إف" القريبة من حزب العمال، قولها إن "عملاً فدائياً نفذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع لـ(لواء الخالدين)".

وهذا الهجوم هو الأول في أنقرة، منذ عدة سنوات، ويأتي بعد قرابة عام على مقتل 6 وإصابة 81 في تفجير بشارع تجاري مكتظ بوسط إسطنبول في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت حكومة إقليم كوردستان، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مبنى الأمن العام في العاصمة التركية أنقرة.

وكانت وسائل إعلام تركية، قد أفادت اليوم بأن هجوماً انتحارياً حصل بالقرب من مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، مشيرة إلى أن شخصاً مسلحاً يرتدي حازماً ناسفاً هاجم حرس المبنى ومن ثم فجّر نفسه.

ولاحقاً، أعلن وزير الداخلية التركي "قتل اثنين من الإرهابيين في هجوم أنقرة"، مبيناً أن "الإرهابيين نفذا هجوماً بالقنابل أمام مدخل مديرية الأمن التابعة للداخلية في أنقرة".