بعد 40 عاماً من القتال.. حزب العمال الكوردستاني يعلن وقف إطلاق النار

شفق نيوز/ أعلن حزب العمال الكوردستاني، يوم السبت، وقفًا لإطلاق النار، استجابةً لدعوة زعيمه عبدالله أوجلان، وذلك بعد أكثر من 40 عاماً من القتال ضد الدولة التركية.

وقالت اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكوردستاني، في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه استجابةً لنداء زعيم الحزب عبد الله أوجلان، يتم إعلان وقفٍ لإطلاق النار اعتباراً من اليوم، مؤكدةً أن "تحقيق قضايا مثل نزع السلاح ممكن فقط من خلال القيادة العملية للقائد آبو.

وجاء في بيان اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكوردستاني، المعنون "إلى شعبنا الوطني والرأي العام"، إن نداء القائد عبد الله أوجلان الصادر في 27 شباط بعنوان (نداء السلام والمجتمع الديمقراطي) يضيء الطريق أمام جميع قوى الحرية والديمقراطية، ويُعد بمثابة مانيفستو العصر. وبما أن هذا المانيفستو قد تعزز لدى شعبنا ولدى الإنسانية، فإننا نحيي القائد آبو بكل احترام."

وأكد البيان أن هذا النداء يأتي في سياق عملية تاريخية بدأت في كوردستان والشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير كبير على تطور القيادة الديمقراطية والحياة الحرة على مستوى العالم.

وشدد على أن إطلاق نداء بهذا الشكل خطوة في غاية الأهمية، لكن تحقيقه بنجاح أكثر أهمية، مؤكداً أن "حزب العمال الكوردستاني يلتزم بهذا النداء بشكل مباشر، وسيتخذ خطوات وفقاً لضروراته ومتطلباته".

وأشار البيان إلى أن هيكل القيادة والمجلس المركزي لحزب العمال الكوردستاني يشكلان القوة المنظمة للنضال، مؤكداً أن "الحزب خاض نضالاً تاريخياً كبيراً خلال القرن الماضي في كوردستان، وحقق إنجازات عظيمة من خلال التضحيات والالتزام والمقاومة".

وأضاف: "نحن نستذكر بكل تقدير واحترام شهداء النضال من أجل الحرية، ونجدد عهدنا بمواصلة المسيرة بنفس العزيمة والإصرار".

وأكد حزب العمال الكوردستاني أنه "يدخل مرحلة جديدة من النضال، مستفيداً من الرؤية الاستراتيجية للقائد آبو والتجربة التاريخية للحزب، من أجل تحقيق أهدافه عبر نهج سياسي ديمقراطي".

وقف إطلاق النار وضرورة التزام الأطراف الأخرى

أوضح البيان أنه "استجابةً لنداء القائد آبو (لقب يُطلق على عبد الله أوجلان، زعيم الحزب المعتقل منذ عام 1999)، للسلام والمجتمع الديمقراطي، "نعلن وقفاً لإطلاق النار اعتباراً من اليوم"، كما أكد أن "رغم أي هجمات قد تُشن، فإن قوات الحزب لن تبادر إلى تنفيذ عمليات عسكرية."

وأضاف، أن "تحقيق قضايا مثل نزع السلاح لا يمكن أن يتم إلا من خلال القيادة العملية للقائد آبو."

مستقبل الحزب وموقفه من المؤتمر القادم

كما أبدى الحزب استعداده "لعقد المؤتمر وفقاً لطلب القائد آبو، ولكن تحقيق ذلك يتطلب توفير الظروف المناسبة."

وأكد أنه "لنجاح هذا المؤتمر، ينبغي أن يكون القائد آبو هو الموجه الرئيسي له."

وشدد البيان على أن "تحقيق نداء السلام والمجتمع الديمقراطي بشكل ناجح، وضمان التحول الديمقراطي في تركيا والشرق الأوسط عبر حل ديمقراطي للقضية الكوردية، يتطلب توفير الشروط اللازمة لضمان حرية القائد عبد الله أوجلان جسدياً وفكرياً وسياسياً."

وأضاف: "من الضروري إزالة جميع العقبات أمام رفاق القائد آبو كي يتمكنوا من التواصل معه دون قيود."

وأكد أن "نداء القائد آبو ليس نهاية، بل بداية جديدة"، مضيفاً: "كما ورد بوضوح في البيان، هناك العديد من الأمور التي كان ينبغي تنفيذها خلال السنوات الـ 35 الماضية، وخاصةً خلال العشرين عاماً الأخيرة، لكنها لم تُنفذ رغم المطالبات المستمرة."

وشدد على أن "الآن بات من الضروري تنفيذها دون تأخير."

تأكيد على دور المرأة والشباب في هذه المرحلة

ودعا البيان "النساء والشباب بشكل خاص إلى لعب دورهم في هذه المرحلة التاريخية"، مشيراً إلى أن "أهمية هذا النداء تزداد مع اقتراب يوم المرأة في 8 آذار وعيد نوروز."

وفي الختام، وجه حزب العمال الكوردستاني تحية احترام لزعيم الحزب عبد الله أوجلان، مؤكداً التزامه "بمواصلة النضال حتى تحقيق الحرية والسلام".

وفي 27 فبراير/ شباط 2025، وجّه عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكوردستاني المعتقل في تركيا، دعوة تاريخية من سجنه في جزيرة إمرالي، حثّ فيها حزبه على إلقاء السلاح وحلّ نفسه.

وتُليت هذه الرسالة في إسطنبول من قبل وفد من نواب "حزب المساواة والديمقراطية للشعوب" المؤيد للكورد، الذين زاروا أوجلان في وقت سابق من اليوم نفسه.

وأعرب أوجلان في رسالته عن تحمّله "المسؤولية التاريخية" لهذه الدعوة، مشددًا على ضرورة انتقال النضال من السلاح إلى الساحة السياسية.

ولقيت هذه الدعوة ترحيبًا دوليًا، حيث وصفها البيت الأبيض بأنها "تطور كبير" من شأنه تعزيز السلام في المنطقة المضطربة، معربًا عن أمله في أن تسهم في تهدئة حلفاء الولايات المتحدة في تركيا بشأن شركائها في مكافحة داعش بشمال شرق سوريا.

وداخليًا، أبدى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا توقعه امتثال حزب العمال الكوردستاني لدعوة أوجلان، معتبرًا أن ذلك سيسهم في تحرير تركيا من قيودها.

وفي إقليم كوردستان العراق، رحب رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، بدعوة أوجلان، للحزب بحل نفسه وإلقاء سلاحه، ودعا العماليين للالتزام بهذه الدعوة، وأكد أن الوقت حان لـ"نضال سلمي وديمقراطي".

كما رحب رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني بالدعوة، مؤكدًا استعداد الإقليم لدعم عملية السلام في تركيا، كما دعا رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، جميع الأطراف إلى الالتزام بدعوة أوجلان، واصفًا إياها بأنها بداية "مرحلة مهمة" نحو السلام والتعايش الأخوي بين الكورد والترك.

تأتي هذه التطورات بعد أشهر من عرض أنقرة السلام على أوجلان، في خطوة تهدف إلى إنهاء نزاع مستمر منذ عام 1984، أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص.