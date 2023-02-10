حزب العمال الكوردستاني يعلق عملياته العسكرية ضد تركيا

شفق نيوز/ دعا جميل بايك الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكوردستاني، قواته الى وقف عملياتها العسكرية ضد الجيش التركي في مناطق الصراع وداخل المدن التركية بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مدن تركية قبل 4 ايام وسقط على إثره آلاف الضحايا.

وتابع بايك في بيان متلفز "إن لم تهاجمنا القوات التركية فقواتنا لن تقوم بأي عمل عسكري وسيكون هذا القرار ساريا حتى الانتهاء من هذه الفاجعة "

واضاف أنه "لازال الآلاف من مواطنينا تحت الأنقاض، يجب علينا إخراجهم في اسرع وقت، لأننا في فصل الشتاء، هناك ثلوج وأمطار وبرد، فإذا لم نخرجهم في أسرع وقت، من الممكن أن يفقد الكثيرون أرواحهم نتيجة البرد، ولذلك على الجميع أن يسخر إمكاناته كافة من أجل ذلك، وتقديم يد العون للذين بقوا تحت المباني المهدمة، المؤسسات الديمقراطية وكل شخص، عليهم تسخير كل امكانياتهم من أجل ذلك".