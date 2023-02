حريق يأتي على مصنع أمريكي للطائرات المسيّرة

شفق نيوز/ اندلع حريق في مصنع أمريكي للطائرات المسيّرة في لاتفيا يوفّر إمدادات للجيش الأوكراني وأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وانتشر الكثير من سيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف قرب موقع الحريق في المصنع الذي تديره شركة "إيدج أوتونومي" الأميركية في ضواحي العاصمة اللاتفية ريغا.

The "Edge Autonomy" drone manufacturing plant caught fire in #LatviaThe "Edge Autonomy" facility produces drone technology that is supplied to government and commercial customers in nearly 70 countries. The "Edge Autonomy" drones are also supplied to the Ukrainian Army. pic.twitter.com/p7ie7LbsGw