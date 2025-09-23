حريق يلتهم مسجداً في السويد.. والشرطة تحقق

شفق نيوز- ستوكهولم

أفادت تقارير إعلامية سويدية، يوم الثلاثاء، باندلاع حريق في مسجد بمدينة كالمار ما تسبب بأضرار كبيرة.

وذكر أولف بووين، مدير الطوارئ في منطقة هولتسفريد التي يقع فيها المسجد، أن الحريق اندلع الساعة الثانية فجراً بالتوقيت المحلي، وأسفر عن أضرار كبيرة في المسجد الخشبي المكوَّن من طابقين.

وأوضح في تصريحات صحفية، أنه عند وصول فرق الإطفاء إلى مكان الحادث، كان الحريق شديداً لدرجة تصاعد النيران من النوافذ.

وأضاف أن المسجد أصبح غير صالح للاستخدام خلال وقت قصير بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت به.

ولم يُسجَّل أي وفيات أو إصابات جراء الحادث، نظراً لعدم وجود أحد داخل المسجد عند اندلاع الحريق.

فيما أشارت وسائل إعلامية إلى أن الشرطة فتحت تحقيقاً للاشتباه في أن الحريق كان متعمداً.